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Россиян предупредили об образовании «ямы» на рынке вторичного жилья

Экономист Кричевский: налог с продажи квартир теперь не учитывает рыночную цену
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Налог с продажи жилья все чаще рассчитывается не по рыночной, а по кадастровой стоимости, а на нее влияет масса факторов, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение эксперта рынка недвижимости, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского.

В числе таких факторов, по его словам, «фантазийные» цены, выставляемые некоторыми владельцами «вторички» на агрегаторах. Как отметил Кричевский, оценщики берут в расчет локацию, возраст дома, площадь квартиры, тогда как рыночная цена учитывает гораздо больше факторов.

На этой неделе инвестиционный стратег »Гарда капитал» Александр Бахтин сообщил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

В первой половине апреля банк ВТБ представил результаты исследования, согласно которым лидерами по числу ипотечных сделок на тысячу россиян в 2025 году стали Ленинградская и Архангельская области. В пятерку также вошли Тува, Удмуртия и Новосибирская область.

Ранее была названа самая популярная площадь квартир в Москве.

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