Разница цен на новостойки и вторичные квартиры побила рекорд

Разница в ценах на новостройки и вторичные квартиры составляет рекордные 55%, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег »Гарда капитал» Александр Бахтин.

«У нас на рынке жилья разница между средней стоимостью [квартир] на первичном и вторичном рынках составляет 55%. Это исторический максимум. Когда-нибудь [российской] экономике придется столкнуться с тем, что цены на первичку снизятся до уровня «нормального» рынка. Но пока мы далеки от такого сценария. Выбор региона для жизни не должен зависеть напрямую от динамики цен на жилье. Если я скажу, что самый быстрый рост последние годы показывали Новокузнецк и Челябинск, это не значит, что стоит вкладывать именно там. Это эффект низкой базы: растут быстрее те регионы, которые давно не росли и отстали от остального рынка России. В плане покупки с инвестиционной целью эта логика работает лучше: брать регионы, где жилье относительно дешевое. Особенно если оно покупается под аренду. Например, ставки аренды (годовой доход относительно стоимости самой квартиры) выше средних в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владимире», — отметил Бахтин.

По данным компании «Мир квартир», в Новокузнецке средняя стоимость квартиры на первичном рынке составляет около 8,6 млн рублей. На вторичном рынке квартира стоит порядка 5,1 млн рублей. В Челябинске новостройки продаются по средней цене около 7,15 млн рублей, на вторичном рынке — порядка 5,1 млн. В Ростове-на-Дону на первичке квартира продается по цене около 6,95 млн, а на вторичке — почти 6 млн рублей. В Новосибирске первичный рынок предлагает квартиры по цене около 7,75 млн, вторичный — порядка 5,8 млн рублей. Во Владимире квартира в новостройке стоит около 5,4 млн рублей, на вторичном — примерно 5,4 млн рублей. По данным «Домклика», средняя полная цена первичных квартир в Москве в феврале 2025 года составила 20,7 млн рублей, вторичных — 13,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 13,3 млн и 10,1 млн рублей соответственно, в Московской области — 9,9 млн и 7,3 млн рублей соответственно, в Краснодарском крае — 8,4 млн и 6,5 млн рублей соответственно. В Ленинградской области средняя цена первичного жилья достигла 7,1 млн рублей, вторичного — 5,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что почти каждый десятый предпенсионер в России хочет переехать.