В России назвали сроки восстановления мирового рынка алмазов

В «Алросе» заявили о первых попытках восстановления на мировом рынке алмазов

Мировой рынок алмазов и бриллиантов показывает первые «робкие» попытки восстановления. Об этом в интервью телеканалу «Якутия 24» сообщил генеральный директор алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев.

По его словам, впервые за последние три года «стали подрастать» цены на бриллианты в определенных категориях.

Также Маринычев заявил, что компания ожидает, что восстановление данного рынка произойдет раньше, чем это прогнозируют мировые аналитики. В таком случае «Алроса» может быстро возобновить работу на законсервированных производственных участках, отметил он.

«Мировые аналитики говорят о том, что такое восстановление должно завершиться к 2027 году», — сказал Маринычев.

Он добавил, что в компании допускают и ожидают более быстрого восстановления.

До февраля 2022 года «Алроса» продавала драгоценные камни через свои представительства во всех крупных мировых алмазных центрах – в США, Бельгии, ОАЭ, Великобритании и Израиле. После начала специальной военной операции РФ на Украине против компании были введены санкции, а крупные западные бренды (Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels и многие другие) начали отказываться от покупки бриллиантов и алмазов российского производства.

С 1 марта 2025 года страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. К сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации для контроля ограничений, при этом Бельгия, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки алмазов в городе Антверпене, играет ведущую роль в реализации санкций.

«Алроса» — мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Она ведет разработку в основном в России (в Якутии и Архангельской области), также у компании есть проекты в Африке.

Ранее в Швейцарии раскрыли последствия антироссийских санкций для алмазного бизнеса.