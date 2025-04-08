Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина получила первую партию угля из США

Украина получила первую партию угля из США после прекращения добычи в Покровске
close
Global Look Press

Украина получила первую партию угля из США после прекращения добычи этого ресурса в Покровске. Об этом пишет Bloomberg.

Размер партии составил 80 тыс. т. В роли поставщика выступила компания United Coal Company LLC — американская «дочка» украинской горно-металлургической группы компаний «Метинвест».

«Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент, из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике», — отметил глава «Метинвеста» Александр Рыженков.

Закупленный уголь будет использоваться для снабжения заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь».

Месторождения в Покровске в ДНР были единственными внутренними источниками коксующегося угля для Украины. Однако с середины января страна остановила добычу угля в городе из-за приближения российских войск. Президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков говорил, что вместе с Покровском Украина потеряет половину производства стали из-за дефицита угля.

Ранее Пушилин оценил состояние шахт на освобождаемых территориях в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами