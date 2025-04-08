Украина получила первую партию угля из США после прекращения добычи в Покровске

Украина получила первую партию угля из США после прекращения добычи этого ресурса в Покровске. Об этом пишет Bloomberg.

Размер партии составил 80 тыс. т. В роли поставщика выступила компания United Coal Company LLC — американская «дочка» украинской горно-металлургической группы компаний «Метинвест».

«Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент, из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике», — отметил глава «Метинвеста» Александр Рыженков.

Закупленный уголь будет использоваться для снабжения заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь».

Месторождения в Покровске в ДНР были единственными внутренними источниками коксующегося угля для Украины. Однако с середины января страна остановила добычу угля в городе из-за приближения российских войск. Президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков говорил, что вместе с Покровском Украина потеряет половину производства стали из-за дефицита угля.

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