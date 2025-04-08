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ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году

ФНС: поступления НДФЛ с доходов по вкладам в 2024 году достигли 111 млрд рублей
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Поступления налогов в бюджет РФ за 2024 год выросли на 20%, до 56,261 трлн рублей. Годом ранее эти доходы составляли 46,762 трлн рублей, говорится в отчете Федеральной налоговой службы (ФНС), который есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в федеральный бюджет ФНС в прошлом году перечислила 24,767 трлн рублей, что на 26% больше, чем в 2023-м. Налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов за год увеличились на 13%, до 18,705 трлн рублей. А общий объем поступлений страховых взносов вырос на 21%, до 12,789 трлн.

Также, согласно данным из отчета ФНС, в 2024 году поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по банковским вкладам составили 111 млрд рублей.

ФНС впервые начала рассылать россиянам уведомления о налоге на проценты по банковским вкладам в сентябре 2024 года. В информации указаны банки, где открыты вклады, сумма начисленных процентов и итоговый размер налога.

Этот налог существует в РФ с 2021 года, однако его уплата несколько раз откладывалась. С 2024 года его начали взымать за доходы от процентов по вкладам, полученные в 2023 году. Если эти доходы не превышают 150 тысяч рублей, то налог платить не надо. Если доходы больше, то с превышения нужно уплатить 13% или 15%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как изменились налоги для граждан и бизнеса в 2025 году.

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