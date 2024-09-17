ФНС начала рассылку налоговых уведомлений на вклады. Кто и сколько должен платить? ФНС рассылает россиянам уведомления о налоге на процентные доходы по вкладам

Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Уведомления содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Ставка налога составляет 13% или 15%, в зависимости от суммы доходов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает россиянам уведомлений о налоге на процентные доходы по банковским вкладам. Информация об этом стала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков.

В уведомлениях ФНС указаны банки, где были открыты вклады, сумма начисленных процентов, налогооблагаемая база (рассчитывается как полная сумма минус необлагаемые 150 тыс. руб.), и итоговый размер налога.

Налог на доходы от вкладов существует в России с 2021 года, но его уплата несколько раз откладывалась. Теперь налог будет взиматься за 2023 год, а выплаты начнутся в 2024 году. Налог коснется тех, кто имел банковские счета с процентами, превышающими необлагаемую сумму. Платеж нужно сделать до 1 декабря 2024 года, как и налоги на имущество или транспорт.

Как рассчитывается налог

Налог рассчитывается на основе доходов за 2023 год по всем вкладам и счетам, как в рублях, так и в иностранной валюте. Не имеет значения, когда были открыты вклады, важны только поступления за прошедший год. Доходы от вкладов с процентной ставкой ниже 1% и унаследованные вклады не облагаются налогом.

Налог начисляется не на всю сумму процентов, а лишь на ее часть. Необлагаемая сумма определяется по максимальной ключевой ставке ЦБ за год, умноженной на 1 млн руб. В 2023 году ставка выросла с 7,5 до 16%. Для расчета необлагаемой суммы используется ставка на 1 декабря — 15%. Если доходы по вкладам не превышают 150 тыс. руб., налог платить не нужно. Если доходы больше, с превышения нужно уплатить 13% или 15% (повышенная ставка для доходов свыше 5 млн руб. в год).

Кого коснется налог на вклады

Общий объем банковских депозитов в России вырос на 5,4% в первом квартале 2024 года, достигнув 63,38 трлн рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В то время как в первом квартале 2023 года объем депозитов немного уменьшился, в 2024 году наблюдается заметный рост, особенно среди крупных вкладов юридических лиц, что связано с расширением перечня застрахованных средств.

Для физических лиц, которые также подпадают под новый налог, наблюдается рост вкладов на 3,7%, до 46,7 трлн рублей. Наибольший прирост пришелся на вклады от 3 до 10 млн рублей и более крупные суммы свыше 10 млн рублей. Вклады до 1 млн рублей остаются наиболее распространенными, но их рост оказался менее значительным.

По словам представителя министерства финансов, суммы налога на вклады определяются по итогам года. ФНС рассчитывает налог для каждого налогоплательщика и отправляет уведомления. Налог коснется тех, кто в 2023 году держал деньги на банковских счетах и депозитах и заработал на них больше 150 тыс. рублей в виде процентов. Эти деньги нужно будет уплатить до 1 декабря 2024 года.