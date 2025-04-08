Россия призвала МВФ оценить последствия пошлин США

В Минфине РФ призвали МВФ проанализировать последствия пошлин США для мира

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков призвал Международный валютный фонд (МВФ) проанализировать последствия американских пошлин и санкционной политики для международной валютно-финансовой системы. Об этом пишет ТАСС.

Чебесков принял участие в заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в Эр-Рияде, которое проходило на фоне недавно объявленных администрацией президента США Дональда Трампа тарифных пошлин.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что необходимо отказываться от политики наращивания долга и переходить к бюджетной консолидации и мобилизации внутренних ресурсов.

2 апреля США ввели в стране новую систему таможенных пошлин на поставляемые из-за рубежа товары. Базовая ставка на всю импортируемую продукцию составила 10%, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке оказались 185 стран. России и Белоруссии в перечне нет.

Ранее Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России.