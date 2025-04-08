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Британский суд наказал структуру российского миллиардера Прохорова

«Ведомости»: суд Англии наказал кипрскую структуру группы «Онэксим» Прохорова
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Апелляционный суд Англии и Уэльса наказал инвестиционную компанию Renaissance Securities (RS, «Ренессанс Капитал») за нераскрытие информации о продаже российского бизнеса «Ренессанс Капитала». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы.

RS — кипрская структура группы «Онэксим» российского миллиардера Михаила Прохорова. Она была образована в России в 1995 году и специализируется на развивающихся и пограничных рынках. Компания имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Каире и Никосии. С 2012 года она входила в группу «Онэксим», а в 2024 году группа продала «Ренессанс Капитал» топ-менеджерам Максиму Орловскому, Владимиру Курову и Игорю Даниленко.

В материале говорится, что RS оспаривала отказ первой инстанции запретить компаниям «Адорабелла» и Perpecia, связанным с Андреем Гурьевым — старшим и его семьей, судиться с российскими компаниями Прохорова в Москве и Калининграде по требованиям к ней самой.

Британский суд в связи с нежеланием компании раскрывать подробности сделки не стал рассматривать ее жалобу по существу, хотя сами доводы посчитал заслуживающими внимания.

Ранее Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп».

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