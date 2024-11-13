«Онэксим» продал инвестгруппу «Ренессанс Капитал» менеджменту

Принадлежащая Михаилу Прохорову группа компаний «Онэксим» продала инвестгруппу «Ренессанс Капитал» топ-менеджерам Максиму Орловскому, Владимиру Курову и Игорю Даниленко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз компаний.

В нем отмечается, что стороны соглашения получили необходимые согласования и одобрения для заключения сделки, которая состоялась в рамках двухлетнего плана, предусматривающего сначала перевод бизнеса в Россию, а после — продажу трех предприятий группы менеджменту.

В публикации подчеркивается, что бренд «Ренессанс» менять не будут.

Издание отмечает, что Renaissance Capital в 1995 году основал Стивен Дженнингс. «Онэксим» стал акционером инвестгруппы в 2008 году. Через четыре года Renaissance Capital был выкуплен. По данным СМИ, группа давно хотела избавиться от актива.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc.

Ранее Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп».