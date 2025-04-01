В России резко подешевели куриные тушки

Экономист Абрамов: куриные тушки в России подешевели почти на 35% за неделю

C 22 по 29 марта Индекс Мишек снизился на 3,1%, тогда как неделей ранее он вырос на 5,3%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За прошедшую неделю упали цены на бюджетные куриные тушки (-34,6%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-11,9%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-3,8%). Выросли цены на чай «Акбар» (+7,7%)», — отметил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным ЦБ, на 17 марта 2025 года годовая инфляция в России достигла 10,2%.

Ранее в России резко подорожали куриные тушки.