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Евросоюз может обложить пошлинами американские яхты и бриллианты

RMF FM: ответные пошлины ЕС могут коснуться бриллиантов, яхт и орехов из США
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Global Look Press

Ответные пошлины Евросоюза на уровне 25% могут коснуться яхт, бриллиантов, орехов и фруктовых соков из Соединенных Штатов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным журналистов, 9 апреля представители государств ЕС проголосуют за список товаров, а действовать пошлины на утвержденные позиции начнут с 16 мая.

Согласно информации Reuters, конфиденциальный документ с описанием ответных мер в адрес США Еврокомиссия уже направила на согласование стран — членов ЕС. Утверждается, что под ввозные пошлины не попадет виски.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее в Венгрии выступили против плана ЕС ответить на пошлины Трампа.

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