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Европа отказалась вводить пошлины на один американский товар

FT: Европа не станет вводить ответные пошлины на американский бурбон
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Depositphotos

Европейский союз отменил решение о введении ответных пошлин в отношении поставляемого из США бурбона (виски, который производится в США), пишет газета Financial Times со ссылкой на сообщение высокопоставленных чиновников.

Решение отменили, говорит один из собеседников издания, с подачи Франции, Италии и Ирландии, которые хотят защитить свою алкогольную промышленность от эскалации торговой войны.

Дело в том, что после заявлений Брюсселя о намерении ввести пошлины на американский бурбон в ответ на аналогичные шаги США в отношении европейских стали и алюминия, Трамп пообещал Европе пошлины в размере 200% на вино и крепкие спиртные напитки из ЕС.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее финансист оценила ответ Китая на пошлины США.

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