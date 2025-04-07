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Решетников отметил опасность повышенных пошлин

Решетников: пошлины обернутся усилением протекционизма по всему миру
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что глобальная торговая система переживает кризис. Его слова приводит ТАСС.

Решетников выступил с критикой создания системы регулирования торговли, которая не соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Он отметил, что повышение пошлин на импорт, распространение «зеленого протекционизма» и «гонки субсидий» чреваты усилением протекционизма по всему миру. Российский министр призвал к коллективной защите правил международной торговли в рамках ВТО.

3 апреля Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%, десятки других стран также обложены тарифами.

Ранее сообщалось, что пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы.

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