Решетников отметил опасность повышенных пошлин

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что глобальная торговая система переживает кризис. Его слова приводит ТАСС.

Решетников выступил с критикой создания системы регулирования торговли, которая не соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Он отметил, что повышение пошлин на импорт, распространение «зеленого протекционизма» и «гонки субсидий» чреваты усилением протекционизма по всему миру. Российский министр призвал к коллективной защите правил международной торговли в рамках ВТО.

3 апреля Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%, десятки других стран также обложены тарифами.

Ранее сообщалось, что пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы.