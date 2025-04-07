Цены на газ в Европе обвалились

Биржевые цены на газ в Европе впервые с сентября 2024 года опустились ниже $400

Биржевые цены на газ в Европе на торгах впервые с 23 сентября 2024 года опустились ниже $400 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

На открытии торгов фьючерсы на май по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) достигли отметки в $398,7 за тысячу кубометров (-3,9%). К 13:30 цена поднялась уже до $401,6 (-3,1%). Пока ценовой минимум торгов составляет $381,6 (-8%).

Утром 7 апреля важнейший немецкий фондовый индекс DAX рухнул сразу на 8,5%, опустившись ниже 19 000 пунктов. До таких значений индекс опустился впервые с 21 ноября 2024 года.

В этот же день фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, а основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component опустился на 9,66%. К закрытию торгов Shanghai Composite упал до отметки в 3 096,58, Shenzhen Component до 9 364,50.

Индекс Московской биржи в этот день после открытия утренней торговой сессии опустился ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. По состоянию на 07:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 3%. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.

Ранее стало известно, что поставки газа в Приднестровье приостановлены.