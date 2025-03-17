Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дерипаска выразил надежду на возрождение единого экономического пространства с Европой

Дерипаска надеется на возрождение экономического пространства России и Европы
close
фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале выразил надежду на восстановление проекта единого экономического пространства России и Европы «от Лиссабона до Владивостока».

«Неизбежное постконфликтное сближение России и Германии полностью изменит политическую карту европейского континента и приведет к восстановлению проекта создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», — отметил бизнесмен.

Он добавил, что такой сценарий развития событий нанесет окончательный удар по Британской империи после выхода из ее состава Шотландии.

До этого Дерипаска говорил, что резкого падения стоимости нефти никому избежать не удастся. Таким образом он прокомментировал статью газеты Financial Times о том, выгодно ли уменьшение цен на нефть Соединенным Штатам.

Также ранее Дерипаска перечислил необходимые условия для заключения перемирия на Украине.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами