Дерипаска выразил надежду на возрождение единого экономического пространства с Европой

Дерипаска надеется на возрождение экономического пространства России и Европы

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале выразил надежду на восстановление проекта единого экономического пространства России и Европы «от Лиссабона до Владивостока».

«Неизбежное постконфликтное сближение России и Германии полностью изменит политическую карту европейского континента и приведет к восстановлению проекта создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», — отметил бизнесмен.

Он добавил, что такой сценарий развития событий нанесет окончательный удар по Британской империи после выхода из ее состава Шотландии.

До этого Дерипаска говорил, что резкого падения стоимости нефти никому избежать не удастся. Таким образом он прокомментировал статью газеты Financial Times о том, выгодно ли уменьшение цен на нефть Соединенным Штатам.

Также ранее Дерипаска перечислил необходимые условия для заключения перемирия на Украине.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.