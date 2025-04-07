Раскрыта главная опасность покупки недвижимости у пожилых россиян

При покупке жилья на вторичном рынке у пенсионеров есть угроза того, что в будущем продавец попытается опротестовать сделку, заявляя, что был «не в себе». Чаще всего суды становятся на их сторону, поэтому важно заранее предусмотреть такие риски и потребовать предоставления справки о дееспособности, рассказал юрист, автор Telegram-канала «Юрист объясняет» Евгений Фурин Общественной Службе Новостей.

Когнитивные нарушения в пожилом возрасте, особенно после перенесенного инсульта, — это не редкость. Поэтому если продавец захочет признать сделку недействительной, с большой долей вероятности ему это удастся, считает эксперт.

«Если квартиру продает одинокая пенсионерка, то проще вообще в такую сделку не входить, чем думать о всех возможных рисках и пытаться прикрыть их», — отметил он. — Но если прямо хочется купить именно эту квартиру, то способы обезопасить себя есть».

Фурин посоветовал требовать от продавца справку о своей дееспособности. Также важно ни в коем случае не передавать деньги без свидетелей и без нотариального акта их передачи. Лучше всего переводить деньги на счет продавца, а не давать наличными, так как в этом случае будет проще доказать совершенную сделку, заключил юрист.

Напомним, финансовый консультант, главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова предупреждала об опасности рассрочки от застройщиков. В том числе, по ее словам, существует риск остаться без квартиры и без денег. Так, средства, выплаченные застройщику от будущих жильцов, должны храниться на эскроу-счетах. Однако если покупатель заключит договор напрямую с девелопером, деньги не попадут под этот механизм защиты, а значит остается риск, что у компании не хватит их для завершения строительства.

Ранее риелтор дал три неочевидных совета при покупке квартиры в 2025 году.