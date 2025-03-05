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Риелтор дал три неочевидных совета при покупке квартиры в 2025 году

Риелтор Сырцов: не стоит брать рассрочку на жилье с переходом в ипотеку на год
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Россиянам лучше следовать трем советам при покупке квартиры в 2025 году, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Во-первых, не следует оформлять рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года рыночные ставки, вероятно, все еще останутся заградительными. Во-вторых, не стоит покупать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт. Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, в-третьих, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения, так как власти Москвы сейчас ведут активную борьбу с данным форматом недвижимости», — рекомендовал Сырцов.

Средняя ставка по ипотеке в настоящее время составляет 28%. Банки повышали ставки по жилищным кредитам вслед за увеличением ключевой ставки, которая сейчас достигает 21%. В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, в 2024 году — три раза.

Что дальше будет с ипотечными ставками — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру.

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