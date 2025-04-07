На челябинского бизнесмена Студенникова подали в суд за логотип сети «Красное и белое»

URA.RU: миллиардер Студенников заявил, что сам создал логотип Красное и Белое

На основателя челябинской торговой сети «Красное и белое» Сергей Студенникова подал в суд дизайнер Владимир Чалый — поводом стал логотип бренда. Об этом пишет портал URA.RU.

Сторона предпринимателя утверждает, что логотип сети он создал самостоятельно, в соавторстве с коллегами.

«Для открытия магазина требовалась вывеска. В это же время Студенников с сотрудниками компании (холдинга) Буйлаковым и Мяличкиной приступили к разработке изображения. Совместным творческим трудом было создано изображение «Красное и белое», — говорится в материале.

Уточняется, что иск подал дизайнер Владимир Чалый. Он утверждает, что создал логотип по заказу рекламного агентства. Теперь он требует финансовую компенсацию. Как пишет портал, у суда возник вопрос по поводу грозди винограда на логотипе «Красное и белое».

Как утверждают юристы сети, что первые магазины открылись еще до того, как Чалый сделал изображение с ягодами. При этом на руках компании отсутствуют исходные файлы, подтверждающие авторство, говорится в статье.

Очередное заседание по делу состоится в мае этого года.

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Ранее основатель «Красного & Белого» назвал причину трезвости россиян.