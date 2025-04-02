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Совладельцы «Ароматного мира» братья Задорины договариваются урегулировать разногласия

РИА: основатели «Ароматного мира» Задорины собираются урегулировать разногласия
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Валерий Задорин, который является одним из основателей группы компаний (ГК) «Ароматный мир», отказался от иска к своему брату-совладельцу бизнеса Павлу Задорину. Они решили договориться об урегулировании разногласий, пишет РИА Новости.

«Добровольного удовлетворения не было, просто сейчас происходит урегулирование вопросов, таких глобальных, в рамках общества», — сказал на заседании представитель истца.

Уточняется, что в связи с отказом от иска суд прекратил производство по делу.

В начале марта стало известно об иске, который подал Валерий против своего брата Павла. Валерий отменить одну из заключенных им сделок. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре 2024 года Валерий Задорин направил еще один иск в суд. Тогда он потребовал от ООО «АМ Ритейл», которое управляет сетью магазинов алкогольной продукции «Ароматный мир», предоставить ему доступ к внутренним документам компании.

На этом фоне сразу три источника издания заявили, что в ГК разгорается корпоративный конфликт между собственниками.

Ранее Верховный суд ответил, считается ли купленное в гражданском браке совместным имуществом.

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