Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 26 апреля 2021 года опустилась ниже $64 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на 1:09 по московскому времени, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года снизилась до $63,97 за баррель — на 2,41%, отметило агентство.

В первой половине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025–2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы, объяснила Рокотянская.

Она заявила, что динамика нефти также зависит от множества других факторов, которые с трудом можно прогнозировать. Эксперт сказала, что это в первую очередь геополитика — например, возможно усиление санкционного давления на Иран.

Ранее эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ.