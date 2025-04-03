Россиянам рассказали, сколько можно заработать на сдаче комнаты в аренду

Россияне могут заработать на сдаче комнаты в аренду, в зависимости от района и условий, от 16 тыс. до 55 тыс. рублей ежемесячно в 2025 году, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Ставка посуточной аренды, например, в Москве на 30–35% выше долгосрочной аренды (от 2,7 тыс. до 7 тыс. рублей в сутки). В регионах разница может быть еще выше, особенно для туристов на фоне краткосрочной или суточной аренды. Для владельцев недвижимости размещение жильцов в свободных комнатах может стать привлекательным способом получения пассивного дохода. Ключевые преимущества такого решения включают стабильный денежный поток и возможность накопления средств на улучшение жилищных условий, например, приобретение нового жилья или проведение ремонта», — отметил экономист.

Однако он отметил, что процесс поиска ответственных арендаторов может растянуться на длительное время, особенно если недвижимость расположена в не самом привлекательном районе или имеет особые условия для проживания. Во-вторых, собственник обязан регулярно выделять средства на поддержание помещения в надлежащем состоянии и нести налоговые обязательства при сдаче в аренду, сказал Осянин. Он добавил, что жильцы-арендаторы могут создавать дискомфорт для соседей, и это может привести к конфликтам и даже вмешательству управляющих организаций или участковых. Экономист уточнил, что сдача комнат предполагает определенные расходы, которые стоит учесть при сдаче, такие как коммунальные услуги, ремонт, уборка.

Ранее были найдены районы Москвы с самой дешевой арендой квартир.