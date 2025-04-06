В африканской энергопалате заявили, что нужно наращивать мощности переработки нефти

Энергетический кризис в Африке нужно решать путем развития энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделал исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк в беседе с РИА Новости.

«Строительство НПЗ «Данготе» в Нигерии поможет решить часть этих проблем, но не все. Раньше мы отправляли сырую нефть в Европу, а затем завозили обратно готовые нефтепродукты. Теперь же нам нужно добывать, перерабатывать и строить энергомосты у себя», — сказал он.

Глава энергопалаты также отметил, что Африке необходимо от $17-20 миллиардов, чтобы модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы. ЭнДжей Аюк добавил, что предприятия находятся в таком же плачевном состоянии, как и вся инфраструктура отрасли.

Для уменьшения стоимости топлива он предложил сократить логистические издержки, затраты на переработку и транспортировку.

Накануне мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам не менять параметры добычи нефти. По итогам заседания мониторингового комитета было отмечено, что в январе и феврале 2025 года страны ОПЕК+ придерживались согласованных совместно показателей добычи. Никаких новых решений принято не было.

3 апреля восемь стран ОПЕК+, участвующие в договоренностях по добровольному сокращению добычи нефти, провели заседание, по итогам которого было принято решение отклониться от согласованного ранее графика выхода из добровольных ограничений добычи и ускорить рост производства в мае до 411 тыс. б/с (обычно столько нефти добывается за три месяца).

Ранее экс-глава ЦБ Дубинин заявил, что российская нефть оказалась под угрозой из-за пошлин Трампа.