Эрдоган поедет в США для обсуждения пошлин на турецкие товары

Milliyet: Эрдоган в мае поедет в США для обсуждения пошлин на турецкие товары

Президент США Реджеп Тайип Эрдоган в мае намерен приехать в США для обсуждения пошлин на турецкие товары. Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

Планы Эрдогана по посещению Турции анонсировал министр торговли Турции Омер Болат. С 2 апреля турецкие товары облагаются в США пошлинами в размере 10%.

«Торговый оборот между Турцией и США сбалансирован, здесь нет ситуации, неблагоприятной для США, поэтому может произойти смягчение», — предположили турецкие журналисты.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минфине Турции заявили, что действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке.