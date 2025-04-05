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Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин

Аналитик Эрлих оценил потери экспортеров в США от пошлин в $600 млрд
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Mel Evans/AP

Американские экспортеры в ближайшие два года могут потерять $600 млрд из-за падения спроса на товары из США. Такой прогноз дал в беседе с РИА Новости эксперт по глобальным активам «Эйлер Аналитические технологии» Барри Эрлих.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Эрлих рассказал, что в течение двух лет загрузка мощностей в обрабатывающей промышленности США вырастет на 4% — до 82%.

«Мы также ждем дополнительного аналогичного воздействия от сокращения потребления американцами товаров из-за повышения цен, что приведет к общему негативному воздействию на импорт США и мировой экспорт в страну в размере 600 миллиардов долларов», — сказал он.

Таким образом, американский импорт может сократиться на 18% по сравнению с $3,3 трлн в 2024 году.

По словам эксперта, это станет эквивалентом налога для американских потребителей и приведет к снижению бюджетного дефицита страны на 1,4 процентного пункта в 2026 году — с 6,9% в 2024 году до 5,5% ВВП в 2026 году.

Аналитик прогнозирует снижение темпов роста ВВП США на 0,3 процентного пункта в 2025-2026 годах.

Ранее сообщалось, что Трамп начал переговоры о смягчении пошлин с представителями трех стран.

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