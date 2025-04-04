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В ФРГ предупредили о вреде пошлин США для кондитеров

В Германии кондитеры заявили, что пошлины США нанесут ущерб их бизнесу
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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Импортные пошлины, которые ввели США, нанесут ущерб кондитерам Германии. Об этом заявили в Федеральном союзе немецкой кондитерской промышленности, сообщает РИА Новости.

Там считают, что прежде всего пострадают компании, специализирующиеся на экспорте продукции в Соединенные Штаты, однако опасения у объединения вызывают и готовящиеся Европейским союзом ответные меры, включая пошлины на сельскохозяйственное сырье.

Как заявил глава союза Карстен Бернот, слова которого приводит агентство, организация выступает за справедливую и свободную торговлю как с США, так и внутри ЕС.

«Протекционистские меры с обеих сторон Атлантики ставят под угрозу экспорт, рабочие места и многолетние инвестиции компаний на соответствующих рынках», — сказал он.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Он объяснил такое решение тем, что из-за торгового дисбаланса возникла угроза национальной безопасности США.

К отдельным странам и союзам Соединенные Штаты будут применять дополнительные ограничения. В Белом доме уточнили, что решение коснется государств, применявших «протекционистские меры» против американской продукции. В список попали 185 стран, включая Великобританию, Японию, Китай, Украину и ЕС. России и Белоруссии в перечне не оказалось.

Ранее в Германии подсчитали убытки страны из-за введенных Трампом пошлин.

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