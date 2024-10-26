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Высокая ключевая ставка уничтожила «чистую» ипотеку

Риелтор Барсуков: чистая ипотека в России почти вымерла из-за высоких ставок

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России почти не осталось людей, которые могут позволить себе «чистую» ипотеку, заявил член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. Его слова приводит News.ru.

Речь идет об ипотеке с минимальным первым взносом, пояснил эксперт. В основном это льготные кредиты, по рынку такие случаи единичны, добавил он.

«Ипотеку брали в последнее время те, кому на доплату нужна была небольшая сумма. Или продал одно жилье — купил другое», — отметил Барсуков.

Выдача ипотеки в России в третьем квартале рухнула на 47% по сравнению с показателем за предыдущие три месяца. В годовом выражении показатель просел еще сильнее — на 61%.

Россияне не спешат покупать недвижимость при текущих ставках. Ждать их снижения в ближайшее время не приходится — Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до рекордных за 22 года 21% годовых.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина раскрыла, станет ли 21% пиком ключевой ставки.

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