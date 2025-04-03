Пошлины США вернулись к уровню 1909 года

Пошлины в США, введенные американским президентом Дональдом Трампом, вернулись к уровню 1909 года. Об этом пишет агентство Fitch Ratings.

«По нашей оценке, изменения повысят общую эффективную тарифную ставку США примерно до 25%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это станет «самой высокой ставкой за более чем 115 лет».

Fitch подчеркивает, что введение данных пошлин замедлит темпы роста ВВП Соединенных Штатов, приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний. Аналитики ждут негативных эффектов для американской экономики. И они, по мнению специалистов, перевесят любые выгоды, которые компании США могут получить от протекционизма со стороны властей.

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.

Ранее Макрон подготовил ответ для Трампа на повышение тарифов на товары из ЕС.