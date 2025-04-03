Wildberries собирается построить логистический центр в Калининградской области

Компания Wildberries планирует построить логистический центр в Калининградской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных после встречи с основательницей компании Татьяной Ким.

Беспрозванных отметил, что проект ускорит доставку товаров и снизит их стоимость для покупателей. Место для центра уже подбирается. Губернатор также призвал Ким активнее сотрудничать с местными предпринимателями. В рамках совместной работы 17 калининградских брендов, включая 1339perfumes и AmberNat, войдут в программу «Платформа роста».

«В течение года проекты пройдут обучение, получат помощь в продвижении и найдут партнеров. Это позволит бизнесу увеличить узнаваемость, объем производства и создать новые рабочие места», — написал Беспрозванных.

До этого сообщалось, что Wildberries предоставил всем российским продавцам доступ к B2B-платформе. Теперь каждый партнер платформы может как продавать, так и покупать товары от имени своего юридического лица или ИП через платформу «Wildberries для бизнеса».

Ранее Wildberries запустил видеоплатформу для покупки товаров/