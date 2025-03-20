Wildberries запустила B2B-платформу для всех продавцов из России

Wildberries предоставила всем российским продавцам доступ к B2B-платформе. Об этом сообщает пресс-служба компании РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ).

Теперь каждый партнер платформы может как продавать, так и покупать товары от имени своего юридического лица или ИП через платформу «Wildberries для бизнеса».

Чтобы оформлять заказы в режиме B2B-покупателя, необходимо переключиться на соответствующую платформу с помощью кнопки «Покупайте как бизнес» в личном профиле на сайте Wildberries. Продажи возможны по двум моделям: «Со склада Wildberries» и «Маркетплейс» (продажа со склада продавца). Товары доставляются до пунктов выдачи заказов. В будущем планируется внедрить курьерскую доставку.

Торговля между продавцами была запущена Wildberries&Russ в октябре 2024 года в формате ограниченного тестирования. При этом доступ к платформе со временем получали все больше партнеров. За это время собранные платформой отзывы помогли улучшить внутренние процессы.

Первые результаты тестирования показали высокий интерес бизнеса к новой модели закупок. Сейчас средний чек B2B-сделки составляет порядка 110 тыс. рублей. В топ-5 популярных категорий товаров входят смартфоны (44%), бытовая техника (23%), телевизоры и аудиотехника (13%), ноутбуки и компьютеры (9%), а также игровые консоли и игры (6,5%).

Отмечается, что «Wildberries для бизнеса» предлагает бизнесу оплату с расчетного счета, возврат НДС до 20% по отдельным позициям, фиксацию цен на пять дней после оформления заказа и другие полезные функции. Кроме того, недавно платформа начала продажу товаров с обязательной маркировкой в системе «Честный знак», что позволило расширить ассортимент. Теперь доступны такие категории, как одежда, обувь, медицинские изделия и фотоаппараты.

Как уточнили представители маркетплейса, платформу продолжат развивать, адаптируя ее под потребности B2B-клиентов. Например, планируется внедрение автоматизированных решений для управления закупками и документооборотом.