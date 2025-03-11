Wildberries запустил видеоплатформу для покупки товаров

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила в тестовом режиме видеоплатформу Wibes, с помощью которой пользователи смогут покупать товары, а продавцы – продвигать свою продукцию, сообщает пресс-служба компании.

«Покупателям приложение позволит выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что с помощью Wibes продавцы смогут увеличить узнаваемость своих брендов и эффективнее продвигать товары. Также блогеры и контент-мейкеры после завершения тестов смогут запустить монетизацию, а для рекламодателей будут доступны инструменты для анализа рекламных метрик.

Также в новом приложении будет доступна персональная лента на основе подписок, понравившихся роликов и покупок на Wildberries. Товары из видео, добавленного в корзину на видеоплатформе, попадут в корзину маркетплейса.

На данный момент на видеоплатформе уже размещены ролики от более чем 1 тыс. продавцов.

По словам главы объединенной компании, основателя Wildberries Татьяны Ким, Wibes познакомит покупателей с товарами с помощью видеообзоров и небольших статей.

«Wibes — это эмоции и впечатления, которые у нас вызывают покупки. Я уже начала тестировать и одной из первых завела личный аккаунт», — сказала она.