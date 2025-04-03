Российские нефтяники в марте получили по топливному демпферу более 100 млрд руб.

Выплаты из бюджета России нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте текущего года составили 100,3 млрд руб., тогда как в феврале они находились на уровне 148,3 млрд руб. Об этом говорится в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, которые размещены на сайте Минфина.

В январе текущего года демпферные выплаты составили 156,4 млрд руб., таким образом за январь – март показатель составлял 405 млрд руб.

До этого сообщалось, что российские нефтяные компании по итогам 2024 года получили 1,815 трлн руб. из бюджета страны по топливному демпферу, из них в декабре — 139,3 млрд руб. Для сравнения, в 2023 году компании получили из бюджета 1,589 трлн. За год выплаты нефтяным компаниям из российского бюджета выросли на 14,3%.

Топливный демпфер работает следующим образом: когда цены на нефть на международном рынке идут вниз, правительство компенсирует нефтяным компаниям часть их затрат, чтобы те могли поддерживать стоимость топлива на более стабильном уровне. Цель таких действий — избежать резких колебаний цен на бензин и дизель для потребителей.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших нефтяных компаний мира начала резко терять прибыль.