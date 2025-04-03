В Госдуме предложили бесплатно выдать жилье одной категории граждан

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект об обеспечении жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы, написала газета «Известия» со ссылкой на содержание документа.

Председатель партии Сергей Миронов объяснил такую необходимость тем, что для реабилитации военным требуются специальные домашние условия, однако зачастую ветераны не могут себе их позволить, так как проживают с семьями в маленьких квартирах.

По его словам, особенно остро эта проблема стоит для участников СВО, пришедших с фронта инвалидами первой группы.

В первой половине марта директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин сообщил, что бесплатная раздача квартир всем россиянам потребовала бы колоссальных бюджетных расходов и госконтроля над значительной частью строительной отрасли. По его словам, для возвращения бесплатной раздачи квартир необходимо решить главный вопрос — кто будет «дарителем» жилья.

Ранее украинцам посоветовали отказаться от жалости к ветеранам.