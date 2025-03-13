Россиянам объяснили, почему невозможна бесплатная раздача квартир, как в СССР

Бесплатная раздача квартир россиянам потребовала бы колоссальных бюджетных расходов и госконтроля над значительной частью строительной отрасли, заявил «Газете.Ru» директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин.

«Фактически это означало бы возврат к плановой экономике, где ключевые ресурсы распределяются централизованно. В современных реалиях рыночной экономики и при существующих финансовых ограничениях подобная схема выглядит маловероятной и может привести к дополнительным рискам для строительного рынка и экономики в целом», — сказал эксперт.

По его словам, для возвращения бесплатной раздачи квартир необходимо решить главный вопрос — кто будет «дарителем» жилья.

«Если говорить о частных застройщиках, то они работают ради прибыли и сами нередко нуждаются в господдержке, например в виде субсидирования ставок по кредитам или льготного налогообложения», — добавил Тумин.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что сейчас дарить квартиры россиянам, как во времена Советского Союза, очень сложно.