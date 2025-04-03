Европейский союз по своей же вине проиграет в таможенной войне с США, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение венгерского политического эксперта Георга Шпетле.

Как объяснил Шпетле, президент США Дональд Трамп начал вводить пошлины, чтобы таким образом защитить американские интересы, сократить количество немецких и японских машин в США. По словам эксперта, Трамп хочет, чтобы американцы ездили на американских машинах.

При этом, отметил Шпетле, Евросоюз сам принимал «глупые и плохие решения», например, вводил санкции в отношении России, а также фокусировался не на экономике и сильных государствах-членах, а на леволиберальной идеологии. Он назвал повышенные тарифы местью американского лидера странам Европы за враждебное отношение к нему во время президентской гонки.

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон не включил Россию в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, поскольку санкции фактически свели торговлю между двумя странами к нулю.

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-ные пошлины против России.