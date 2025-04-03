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Названы три неочевидных риска цифрового рубля

Экономист Абрамов: цифровой рубль может быть непопулярен из-за его прозрачности
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У цифрового рубля есть три неочевидных риска, заявил «Газете.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Главный из этих рисков заключается в том, что цифровой рубль будет непопулярен. У многих вызывает дискомфорт мысль о том, что их кошелек становится прозрачным. Для людей с ограниченными средствами наличные деньги по-прежнему будут очень важными, особенно в непростые времена. Пенсионеры и люди с низкими доходами часто выживают за счет аренды жилья или подработок, которые обычно оплачиваются наличными. Еще одним риском является неопределенность с масштабом транзакционных издержек при использовании цифрового рубля. Они могут оказаться ниже, чем у безналичных расчетов, но возможен и рост издержек из-за новых технологий и расходов на их внедрение. В итоге банки могут попытаться переложить эти расходы на граждан», — отметил Абрамов.

Третий риск, по словам экономиста, — зависимость цифровых валют от электроэнергии. Абрамов напомнил, что крупные инвесторы иногда не доверяют криптовалютам и цифровым валютам именно из-за того, что в случае отключения электричества люди могут потерять доступ к своим средствам. Эта зависимость является серьезным недостатком, который часто недооценивается, заключил экономист.

Цифровой рубль — это новая форма российского рубля, выпускаемая и контролируемая ЦБ. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 27 февраля заявила, что регулятор решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Новая дата будет объявлена позже.

Ранее экономист объяснил решение ЦБ отложить запуск цифрового рубля.

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