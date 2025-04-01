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Две европейские страны увеличили импорт газа из РФ в обход Украины

Сийярто: Венгрия и Словакия нарастили поставки российского газа в обход Украины
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Global Look Press

Венгрия и Словакия вывели на полную мощность трубопровод, соединяющий две страны, ради увеличения поставок российского газа после прекращения его транзита через Украину. Об этом в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале M1, рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Дипломат встретился с журналистами после переговоров с исполняющим обязанности спикера словацкого парламента Петером Жигой. Мероприятие состоялось в городе Комаром на северо-западе Венгрии.

«Мы смогли решить проблему поставок природного газа в Словакию и Венгрию, несмотря на то, что Украина создала для нас очень серьезные трудности. Чтобы обеспечить надежные поставки газа в Словакию через Венгрию <...>, нам пришлось увеличить пропускную способность соединительного газопровода между нашими странами», — сообщил Сийярто.

По его словам, пропускная способность данного трубопровода была увеличена до 3,5 млрд кубометров в год. Это на 900 млн кубометров в год больше, чем было до сих пор.

Дипломат добавил, что Венгрия импортирует газ из РФ по трубопроводу «Турецкий поток». Также для поставок используются ответвления этого газопровода, идущие через территорию Сербии и Болгарии.

Ранее в парламенте Германии подняли вопрос о перезапуске газопровода «Северный поток — 2».

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