Обвинение сняло все претензии к чете Портнягиных

Уголовное дело о неуплате налогов против четы Портнягиных было закрыто после того, как они выплатили все налоги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, знакомые с делом.

«Портнягины оплатили все задолженности, включая пени и штрафы, причем сделали это еще до возбуждения дела. По версии следствия, Портнягины разделили бизнес на мелкие части и оплачивали налоги по упрощенной схеме», — сообщает издание.

Сами Дмитрий и Екатерина Портнягины заявили, что закрыли все ИП и вернулись к ведению бизнеса на общей системе налогообложения. На данный момент против четы Портнягиных остается открытым уголовное дело об отмывании денег.

Екатерину Портнягину задержали по подозрению в даче взятки в августе прошлого года. Как сообщал Telegram-канал Baza, задержание состоялось во время передачи 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы. Деньги якобы предназначались для того, чтобы получить разрешение на постройку на территории элитного банного комплекса Siberia — проекта Портнягиных.

Ранее Портнягин рассказал, чем занят под домашним арестом.