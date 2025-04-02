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Минфин сообщил, что заявок от нерезидентов на выход из активов РФ становится меньше

Замглавы Минфина Чебесков: число заявок компаний на выход из активов в РФ падает
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Количество заявок от резидентов недружественных государств на продажу российских активов снижается. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает «Интерфакс».

«Постепенно, конечно, их количество снижалось за последние три года, но, тем не менее, они есть», — сказал он.

При этом, по словам Чебескова, обращений от иностранных компаний на возвращение в Россию пока не поступало.

Он отметил, что на этой неделе подкомиссия рассмотрела заявки по уходу с российского рынка четырех компаний.

«Компании менее на слуху, которые уходят, но, тем не менее, заявки пока есть», — указал замминистра.

До этого сообщалось, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. По данным газеты The Korea Times, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.

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