Центробанк запустит тестирование трансграничных платежей по QR-коду

Центробанк России планирует запустить с рядом стран тестирование трансграничных платежей по QR-коду на базе Системы быстрых платежей (СБП. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

«У нас продолжается работа по внедрению оплаты по QR-технологии, в том числе и для трансграничных операций, чтобы люди имели возможность не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в своих зарубежных поездках», — сообщила парламентарий.

Депутат добавила, что в настоящее время уже ведутся работы по интеграции российских QR-систем на базе СБП с рядом зарубежных QR-систем. По словам Бакиной, в скором времени в четырех странах будет введена функция, тогда как с тремя уже достигнуты определенные договоренности.

С 12 марта ВТБ предоставил клиентам возможность оплачивать покупки в Турции через QR-код в мобильном приложении. Отмечается, что услуга уже доступна по всей стране.

В свою очередь Сбер анонсировал аналогичный сервис, который заработает в конце марта. По данным банка, оплата QR-кодом будет доступна во всех точках Турции, поддерживающих этот метод, включая торговые центры, рестораны и кафе.

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе СБП.