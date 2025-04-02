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Бывший пилот «Уральских авиалиний» назвал пенсию за 25 лет стажа

Экс-пилот «Уральских авиалиний» Яшин рассказал о пенсии в 17,8 тысячи рублей
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Бывший пилот «Уральских авиалиний» и S7 Airlines Юрий Яшин рассказал о пенсии в 17,8 тысячи рублей за 25 лет стажа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Яшин поделился скриншотом письма о начислении страховой пенсии по старости.

«Вот на такую пенсию я могу рассчитывать. Стоит ли мне спрашивать, сколько раз я смогу сходить в магазин?» — поделился пилот.

Яшин подчеркнул, что сообщение не является первоапрельской шуткой. Пилот вышел на пенсию досрочно весной 2025 года. На размер его пенсии не повлияло количество часов налета в 6000.

До этого агентство Prime со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова сообщало, что российские власти проведут двухэтапную индексацию страховых пенсий в следующем году.

Он пояснил, что эти поступления будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и прочих факторов. Прогнозируется, что инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы Соцфонда могут вырасти на 2–3%.

Ранее экономист предупредила, что выплату пенсии могут приостановить.

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