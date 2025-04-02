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Автоэксперт объяснил, с какой целью Трамп вводит автомобильные пошлины

Автоэксперт Меренков: пошлинами на импорт авто Трамп хочет нанести ущерб ЕС
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп вводит пошлины на импорт автомобилей, чтобы нанести экономический удар по Европе. Такое мнение в интервью РИАМО высказал доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков.

Он напомнил, что американский лидер не раз заявлял о том, что Евросоюз должен покупать автомобили, произведенные в США.

«Это своего рода импортозамещение и промышленный суверенитет по-американски», — отметил Меренков.

По его словам, США являются очень крупным рынком, и это будет тяжелый удар, оправиться от которого ЕС будет тяжело. При этом очевидно, что готовым к сотрудничеству европейским компаниям предоставят возможность производить автомобили в Соединенных Штатах, заключил эксперт.

Трамп заявлял, что с 2 апреля Соединенные Штаты введут новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, он подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Агентство Reuters писало, что после введения американской администрацией пошлин на импортные авто в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся.

Ранее стало известно, как тарифы Трампа повлияли на мировую торговлю.

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