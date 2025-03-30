Жителя Москвы осудили за отправку денег с чужого счета на свой аккаунт в игре

Геймер из Москвы получил условный срок за трату чужих денег на покупки в игре

Житель Москвы получил условный срок после того, как отправил деньги с телефона знакомой на свой аккаунт в мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что мужчина вместе с подругой познакомились с девушкой по имени Юлия возле станции метро «Свиблово». После этого они втроем отправились домой к обвиняемому, где употребили спиртные напитки. В результате новая знакомая геймера решила переночевать у него в квартире.

Проснувшись утром, девушка начала собираться домой, но не смогла найти свой смартфон. Молодой человек пообещал ей, что сам осмотрит комнаты и сообщит ей, если мобильное устройство найдется.

«Спустя несколько часов телефон все-таки обнаружился, но обвиняемый не стал спешить его возвращать. Более того, он запомнил пароль в банковское приложение, в которое при нем <...> входила гостья, и решил проверить баланс карты», — говорится в статье.

По информации журналистов, на счету у Юлии оставалось около 11 тыс. рублей. В результате геймер отправил почти все деньги на свой аккаунт в Mobile Legends: Bang Bang и впоследствии использовал их, чтобы приобрести внутриигровые предметы и персонажей.

Узнав о краже, владелица банковской карты написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фигуранта задержали, а позже доставили в суд. Здесь житель Москвы признал вину и выразил готовность возместить материальный ущерб, нанесенный новой знакомой. Суд учел эти обстоятельства и приговорил мужчину к 2,5 года условно с трехлетним испытательным сроком.

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