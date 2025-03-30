Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Москвы осудили за отправку денег с чужого счета на свой аккаунт в игре

Геймер из Москвы получил условный срок за трату чужих денег на покупки в игре
close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы получил условный срок после того, как отправил деньги с телефона знакомой на свой аккаунт в мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что мужчина вместе с подругой познакомились с девушкой по имени Юлия возле станции метро «Свиблово». После этого они втроем отправились домой к обвиняемому, где употребили спиртные напитки. В результате новая знакомая геймера решила переночевать у него в квартире.

Проснувшись утром, девушка начала собираться домой, но не смогла найти свой смартфон. Молодой человек пообещал ей, что сам осмотрит комнаты и сообщит ей, если мобильное устройство найдется.

«Спустя несколько часов телефон все-таки обнаружился, но обвиняемый не стал спешить его возвращать. Более того, он запомнил пароль в банковское приложение, в которое при нем <...> входила гостья, и решил проверить баланс карты», — говорится в статье.

По информации журналистов, на счету у Юлии оставалось около 11 тыс. рублей. В результате геймер отправил почти все деньги на свой аккаунт в Mobile Legends: Bang Bang и впоследствии использовал их, чтобы приобрести внутриигровые предметы и персонажей.

Узнав о краже, владелица банковской карты написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фигуранта задержали, а позже доставили в суд. Здесь житель Москвы признал вину и выразил готовность возместить материальный ущерб, нанесенный новой знакомой. Суд учел эти обстоятельства и приговорил мужчину к 2,5 года условно с трехлетним испытательным сроком.

Ранее аналитики выяснили, сколько денег ежемесячно тратят российские геймеры на покупки в играх.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами