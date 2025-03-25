Москвичи обеспокоены ростом цен на кофе

Большинство — 69,7% — опрошенных москвичей переживают из-за повышения цен на кофе. А почти треть даже готовы сокращать потребление этого продукта, если эта тенденция сохранится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью кофеен «Шоколадница», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

22,6% жителей столицы в возрасте от 18 до 55 лет ответили, что очень переживают из-за того, что цены на кофе растут стремительно. Еще 14,2% признались, что волнуются, поскольку покупают кофе практически каждый день. А 32,9% не просто беспокоятся, но и готовы сокращать потребление кофе, если тенденция роста цен на него сохранится. При этом 30,3% респондентов не переживают из-за роста цен.

21,3% не готовы изменить любимой кофейне и продолжат покупать кофе в привычном месте. 45,2% не исключили, что, если цены будут расти и дальше, могут выбрать заведение с более демократичными ценами на кофейные напитки. А 33,5% ответили, что однозначно будут искать, где дешевле, но обратят особое внимание на то, чтобы в заведении следили за качеством кофе.

При этом 30,3% москвичей готовы платить за чашку качественного капучино 200–300 рублей, лишь 1,9% считают приемлемой цену в 350 рублей и выше. Для 7,1% цена вообще не имеет значения, главное — качество и вкус. А 60,6% хотели бы платить за любимый капучино не больше 200 рублей. Правда, такой цены на московском рынке уже практически нет.

«Сейчас биржевые цены на кофе бьют рекорды за последние 50 лет. Речь о росте более чем на 70%. Трейдеры и аналитики уверены, что к концу 2025 года ситуация немного улучшится и биржевые цены на кофе снизятся на треть, но рассчитывать на то, что уже в скором времени его стоимость для конечных потребителей станет прежней, пока не стоит», — отметила директор по закупкам сети кофеен «Шоколадница» Мария Гаврилина.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании кофе.