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Верховный суд ответил, считается ли купленное в гражданском браке совместным имуществом

Верховный суд не признал нажитое в гражданском браке имущество совместным
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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд отказался приравнять приобретенное в гражданском браке имущество к совместно нажитому в браке. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд подчеркнул, что на территории РФ признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), и до заключения брака и после развода приобретенное имущество не считается совместной собственностью.

«Фактическое совместное проживание... не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния», — подчеркнули в суде.

Поводом для рассмотрения данного вопроса Верховным судом стала жалоба мужчины из Краснодарского края, который купил автомобиль после развода с супругой и записал его на ее имя, поскольку в тот период пара еще жила вместе. После окончательного расставания, он потребовал разделить автомобиль как совместно нажитое имущество.

До этого в РФ анонсировали биометрический сервис для получения услуг ЗАГС.

Ранее Игорь Саруханов отказался жениться после семи разводов.

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