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Россияне смогут заключать брак без предъявления документов

Григоренко: в РФ появится биометрический сервис для получения услуг ЗАГС

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Правительство России поручило разработать сервис, позволяющий получать услуги органов ЗАГС по биометрическим данным. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщает ТАСС.

В числе прочего у россиян появится возможность заключать брак, менять фамилию и устанавливать отцовство без предъявления документов.

Правительственное поручение дано Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий.

В аппарате вице-премьера пояснили, что целью создания сервиса станет возможность применения единой государственной биометрической системы для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния.

«После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии. Каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант», — отмечается в публикации.

19 июня сообщалось, что половина россиян положительно относятся к биометрии при взаимодействии с госорганами, а каждый третий — негативно. К такому выводу пришли исследователи Центра технологий государственного управления ИПЭИ и Центра социально-политического мониторинга ИОН Президентской академии.

Ранее стало известно, что клиенты некоторых банков смогут совершать оплату по биометрии через СБП.

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