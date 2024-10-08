Игорь Саруханов отказался жениться после семи разводов: «Здесь стоп»

Переживший семь разводов певец Игорь Саруханов заявил, что не станет жениться в восьмой раз. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

По словам артиста, он живет по заветам родителей, которые говорили ему: «Если хочешь гулять — гуляй, если ты хочешь увидеть своих детей — женись». Саруханов напомнил, что у него появились дети только в браке с шестой женой Татьяной Костычевой.

«Раз не было детей, два, три. Ну не было. А вот там сейчас сидит Танечка и две девочки мои. Вот и все. Здесь стоп», — пояснил он.

С Костычевой исполнитель развелся в 2022 году, но вскоре он вновь пошел в ЗАГС. Его избранницей оказалась дизайнер Леся Садовская, с которой исполнитель хита «Позади крутой поворот» развелся через год.

Позднее Саруханов не исключал, что жениться в восьмой раз. Он рассказывал, что хочет себе в жены девушку из небольшого города — «скромную, нежную, домашнюю, умненькую, начитанную, образованную, красивую и хрупкую».

Ранее актриса Муцениеце заявила, что Прилучный ведет против нее войну.