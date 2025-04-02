В Госдуме оценили возможность пересмотра подхода к индексации пенсий

Пересмотр подхода к индексации пенсий в настоящее время невозможен. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

Если сейчас выплачивать пенсии «по потребностям», то это грозит введением «плановой экономики со всеми вытекающими дефицитами и проблемами», подчеркнула она. Бессараб обратила внимание на необходимость быть «объективными, взвешенными и очень реалистичными» в вопросе индексации пенсий, чтобы «продвигаться правильно, последовательно и пошагово».

Депутат добавила, что пенсионеры должны быть защищены «не через печатный станок», а через «реальные отчисления и взносы, которые за них производит работающее население».

Накануне председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна быть регулярной и адекватной. По его словам, индексация также должна быть рассчитана с учетом реальных трат пожилого человека, а не на уровне процентов инфляции. Парламентарий предложил привязать индексацию пенсионных выплат к потребительской корзине.

Ранее экономист предупредила россиян, что выплату пенсии могут приостановить.