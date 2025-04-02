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Названы регионы — лидеры по числу ипотечных сделок россиян

ВТБ: Ленинградская область лидирует по числу ипотечных сделок на тысячу россиян
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Лидерами по числу ипотечных сделок на тысячу россиян в 2025 году стали Ленинградская и Архангельская области. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ и компании «Метр квадратный», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В пятерку также вошли Тува, Удмуртия и Новосибирская область.

В абсолютных цифрах по объему взятых ипотек лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Вместе эти пять регионов формируют треть ипотечного рынка страны.

Однако, если смотреть на количество ипотек на тысячу жителей, Ленинградская область – безусловный лидер. Здесь эксперты насчитали 12,6 ипотечных сделок на тысячу жителей. В Архангельской области этот показатель – 12, в Туве и Удмуртии – чуть более 11, а в Новосибирской области – 10,8. Для сравнения, в среднем по России – 7,4, а в Москве – 6,9.

«Этим регионам удалось возглавить рейтинг, благодаря активному строительству и доступным ценами на жилье. «Квадрат» в этих регионах стоит дешевле, чем в среднем по стране. Ленинградская и Новосибирская области выигрывают за счет привлекательности для переезжающих. Тыва выделяется высокой потребностью в жилье (обеспеченность жильем – 15,3 кв. м на человека против 28,9 в среднем по стране), а Архангельская область – «арктической» ипотекой.
В этих регионах жители более охотно берут ипотеку. Например, в Тыве ипотека финансирует 63% сделок с жильем, в Архангельской области – 50%, тогда как в среднем по России – 37%», — отмечается в исследовании.

Ранее были названы последствия распространения семейной ипотеки на вторичные квартиры.

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