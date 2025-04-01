Оценены последствия расширения семейной ипотеки на вторичку

Расширение семейной ипотеки на вторичную недвижимость может спровоцировать ощутимый рост цен на российских курортах, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елены Мищенко.

Как спрогнозировала Мищенко, в течение года на фоне расширения госипотеки жилье в курортных городах России подорожает минимум на 15%, в частности это может коснуться Геленджика, Горячего Ключа и Туапсе.

В качестве причины роста цен эксперт назвала ожидаемое перетекание спроса в наиболее привлекательные для граждан локации. В то же время руководитель центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская допустила, что цены могут подняться и в административных центрах, таких как города Мурманской области и Нарьян-Мар, но в пределах 10%.

На этой неделе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что распространение семейной ипотеки под 6% на вторичные квартиры в городах с низким уровнем строительства может привести к оттоку населения из небольших городов.

По его словам, на первый взгляд, таких городов много — более 900. Однако, как уточнил эксперт, речь идет о совсем небольших населенных пунктах — условно говоря, районных центрах второго и третьего порядка с населением меньше 10 тыс. человек. Сырцов сказал, что крупнейшие города, которые подпадают под действие программы — это города Крайнего Севера и Дальнего Востока (Мурманск, Воркута, Норильск, Комсомольск-на-Амуре). Эти населенные пункты испытывают сильный отток населения, поэтому строительства там нет, отметил Сырцов.

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