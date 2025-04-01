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Оценены последствия расширения семейной ипотеки на вторичку

Аналитик Мищенко: семейная ипотека на готовое жилье повысит цены на курортах
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Расширение семейной ипотеки на вторичную недвижимость может спровоцировать ощутимый рост цен на российских курортах, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елены Мищенко.

Как спрогнозировала Мищенко, в течение года на фоне расширения госипотеки жилье в курортных городах России подорожает минимум на 15%, в частности это может коснуться Геленджика, Горячего Ключа и Туапсе.

В качестве причины роста цен эксперт назвала ожидаемое перетекание спроса в наиболее привлекательные для граждан локации. В то же время руководитель центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская допустила, что цены могут подняться и в административных центрах, таких как города Мурманской области и Нарьян-Мар, но в пределах 10%.

На этой неделе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что распространение семейной ипотеки под 6% на вторичные квартиры в городах с низким уровнем строительства может привести к оттоку населения из небольших городов.

По его словам, на первый взгляд, таких городов много — более 900. Однако, как уточнил эксперт, речь идет о совсем небольших населенных пунктах — условно говоря, районных центрах второго и третьего порядка с населением меньше 10 тыс. человек. Сырцов сказал, что крупнейшие города, которые подпадают под действие программы — это города Крайнего Севера и Дальнего Востока (Мурманск, Воркута, Норильск, Комсомольск-на-Амуре). Эти населенные пункты испытывают сильный отток населения, поэтому строительства там нет, отметил Сырцов.

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