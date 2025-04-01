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Подсчитаны темпы роста инфляции в еврозоне

Евростат: годовая инфляция в еврозоне в марте составит 2,2%
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Global Look Press

Годовая инфляция в еврозоне по итогам марта составит 2,2% против 2,3% в феврале, сообщили в пресс-службе Евростата.

Как уточнили в европейской статистической службе, ожидается, что самый высокий годовой показатель покажет сектор услуг (3,4% относительно 3,7%в феврале).

Следом идут продукты питания, алкоголь и табак (2,9% по сравнению с 2,7% месяцем ранее). Для неэнергетических промышленных товаров рост составил 0,6%, а для энергоносителей — минус 0,7%.

Во второй половине февраля доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин сообщил, что снижение ключевой ставки может привести к падению инфляции и это один из ее феноменов.

Он уточнил, что резкое повышение ключевой ставки в краткосрочном периоде, как правило, приводит к падению экономической активности, охлаждению рынка и в конечном итоге к замедлению инфляционных процессов — так было весной 2022 года, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 20% на два месяца, а потом ее снизил.

Ранее был спрогнозирован уровень инфляции в апреле.

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